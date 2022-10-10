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Spor, Futbol

Atletico Madrid, Barcelona ile anlaşarak Griezmann ile 2026'ya kadar sözleşme imzaladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid, Fransız yıldız futbolcu Antoine Griezmann ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Şenhan Bolelli   | 10.10.2022
Atletico Madrid, Barcelona ile anlaşarak Griezmann ile 2026'ya kadar sözleşme imzaladı

Madrid

Atletico Madrid yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yazından bu yana kiralık olarak takımda yer alan Griezmann'ın bonservisinin alınması için Barcelona ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kırmızı beyazlı kulüp, Barcelona ile varılan anlaşmanın ardından 31 yaşındaki Griezmann ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalandığını bildirdi.

Atletico'da 304 resmi maça çıkan Griezmann, 144 gol ve 59 asist ile kulüp tarihinin en golcü 4. futbolcusu olarak biliniyor.

Griezmann bu sezon şimdiye kadar oynanan maçlarda Atletico formasıyla 3 gol kaydetti.

Diğer yandan Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, geçen hafta sonunda İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Griezmann'ın bonservis bedeli olarak Atletico Madrid'den 20 milyon avro ve başarıya bağlı olarak ek 4 milyon avro alacaklarını söylemişti.


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