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Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor hazırlık maçında Sabail ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 1-1 berabere kaldı.

Yunus Hocaoğlu  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Atakaş Hatayspor hazırlık maçında Sabail ile berabere kaldı

Erzurum

Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, kampta bugün tek antrenman yaptı.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 40 dakika süren antrenmanda futbolcular, dar alan, taktik ve hava topu çalıştı.

İdmanda bordo-beyazlıların yeni transferi Jonathan Okoronkwo, takımla çalıştı.

Hatayspor, öğleden sonra ise aynı kamp merkezinde çalışan Azerbaycan takımlarından Sabail ile hazırlık maçı yaptı.

Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Akdeniz ekibinin golünü, Recep Burak Yılmaz kaydetti.

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