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Spor, Futbol

Antalyaspor, Gaziantep FK'yi tek golle geçti

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

Oktay Özden  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Antalyaspor, Gaziantep FK'yi tek golle geçti Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Antalya

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Gaziantep FK'yi konuk etti.

Maçın 10. dakikasında Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

13. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in şutunda, meşin yuvarlak öne çıkan kaleci Nita'nın müdahalesiyle yükseklik kazandı. M'Bakata'nın kale çizgisi önünde kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Van de Streek, Buksa'ya pasını verdi. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Nita'yı geçen meşin yuvarlağı M'Bakata çizgi üzerinde uzaklaştırarak gole izin vermedi.

14. dakikada Larsson'un sağ köşeden kullandığı kornerde, ön direkte topla buluşan Bünyamin Balcı kafayla aşırttı. Topu önünde bulan Buksa'nın şutunda, kaleci Nita gole izin vermedi.

40. dakikada Bitexen Antalyaspor 1-0 öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Larsson'un kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'nın solundan ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bitexen Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Buksa'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Nita gole izin vermedi.

58. dakikada Buksa'nın ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasıın sol çaprazında topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

84. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Nita topu kornere çeldi.

90+5. dakikada orta sahaya kadar gelen kaleci Nita'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Bitexen Antalyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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