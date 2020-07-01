Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,644.40
Altın
1,774.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı

Fraport TAV Antalyaspor'da 15 yaşındaki futbolcu Emre Uzun ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Oktay Özden   | 01.07.2020
Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı

Antalya

Almanya'nın Hannover kentinde 2005 yılında doğan ve futbola 2016'da Arifiye Atılgan Spor'da başlayan Emre, Aslan Futbol Kulübünde forma giydikten sonra teknik direktör Bülent Uygun'un tavsiyesiyle 2017 yılında Osmanlıspor'a transfer edildi. 

Orta sahada görev alan Emre, 14 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde çıktığı 24 maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak dikkatleri çekti. Antalyaspor'a transferinin ardından ailesiyle Antalya'ya yerleşen Emre, bir süre 15 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydi. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen oyuncunun performansını yeterli gören kırmızı-beyazlı kulüp, kendisiyle profesyonel sözleşmeye imza attı.

Gelecekte A takımda yer alabilmek için çok çalışacağını belirten genç futbolcunun, "Ağabeylerimden öğreneceğim çok şey var." dediği aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı

Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı

Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Üzülmez: Hedefim 15 puan

Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor

Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor
Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır
Kasımpaşa yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Kasımpaşa yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı