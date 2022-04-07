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Spor, Futbol

Altay Spor Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu görevini bıraktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden ayrıldı.

Zeynep Çelikkol   | 07.04.2022
Altay Spor Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu görevini bıraktı

İzmir

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Altay Spor Kulübünde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibarıyla bırakıyorum. Genel kurulumuzun nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı. Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum."

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