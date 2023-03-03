Alanyaspor konuk ettiği Medipol Başakşehir'i mağlup etti

Antalya
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
20. dakikada Medipol Başakşehir'in ceza yayının önünden kullandığı serbest atışta Deniz Türüç şutunu çekti. Kaleci Runarsson topu kornere çeldi.
36. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ortasında Ahmed Hassan'ın vuruşunda top direkten döndü.
45. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta, Umut Güneş'in pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, ceza sahasına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
50. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, ceza sahasında defanstan seken topla buluşan Cavaleiro'nun şutunda, kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.
54. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Efecan Karaca'nın çaprazdan şutunda kaleci Volkan Babacan'dan seken top, Efkan Bekiroğlu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
90+1. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında, Adnan Januzaj'ın ortaladığı top kaleye yöneldi. Kaleci Runarsson topu güçlükle önledi.
90+5. dakikada Başakşehir'in merkezden geliştirdiği atakta Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına ortasını yaptı. Hava topuna yükselen Duarte'nin vuruşunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.
Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.