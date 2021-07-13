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Spor, Futbol

Adana Demirsporlu forvet Pa Dibba: Taraftarlarımızı Süper Lig'de gururlandıracağız

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un forveti Pa Dibba, "Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız." dedi.

Lale Köklü Karagöz   | 13.07.2021
Adana Demirsporlu forvet Pa Dibba: Taraftarlarımızı Süper Lig'de gururlandıracağız

Adana

Pa Dibba, mavi-lacivertli takımın Bolu'daki kampında, takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Dibba, takıma katılan yeni transferlerin de mavi-lacivertli ekibe güç vereceğine inandığını anlattı.

Dibba, Süper Lig'de kendisine sakladığı bazı hedefleri olduğunu belirterek, "Takım olarak şunu söyleyebilirim; şu an kimse, yeni gelenler de eskiden kalanlar da dahil 'Süper Lig'e yükseldik, çok mutluyuz, rahatlayalım' gibi bir şey demiyor. Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız." diye konuştu.

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