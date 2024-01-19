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Spor, Futbol

Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un kulüp başkanları PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut'un yanı sıra MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Bozhan Memiş  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un kulüp başkanları PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor ve kulüp başkanı İbrahim Turgut, MKE Ankaragücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar sebebiyle disipline sevk edildi.

Müşavirlik, Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor mücadelesindeki talimata aykırı hareketleri nedeniyle hem Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ı hem de idareci Metin Korkmaz'ı disipline gönderdi.

Açıklamaya göre, MKE Ankaragücü Kulübü de Çaykur Rizespor mücadelesindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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