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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu ilk maçında yarın Kosova'ya konuk olacak

Sezer Yavuz   | 29.08.2019
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

İstanbul

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu ilk maçında yarın deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak müsabaka (TSI) 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor.

Statü

Ev sahibi İngiltere'nin dahil olmadığı eleme gruplarında 47 takım mücadele edecek.

Elemelerde 6 takımlı 2, 5 takımlı 7 grup bulunuyor. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisi direk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Elemelerde geriye kalan 6 grup ikincisi ise play off maçları oynayacak.


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