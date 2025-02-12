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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın B Ligi 2. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Can Öcal  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İstanbul

Maçların hazırlıkları için 16 Şubat Pazar günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ay-yıldızlılar, 21 Şubat'ta İrlanda Cumhuriyeti, 25 Şubat'ta da Yunanistan'la karşılaşacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi)

Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ece Tekmen (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Fatma Şakar (Union Berlin Frauen), Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)

Orta saha: Dilan Bora (Trabzonspor), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach)

Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi SK), Melike Pekel (St. Pölten)

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