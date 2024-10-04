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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

Fatih Erel  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde devam eden Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılırken, ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da 4 yıllık bir aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

Program

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak ay-yıldızlılar, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 16.00'da THY'ye ait uçakla Samsun'a gidecek.

Ay-yıldızlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, stadyumda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da THY'ye ait uçakla Samsun'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavik'e geçecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 13 Ekim Pazar günü TSİ 16.45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta TSİ 21.00'de yapacak.

14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak İzlanda-Türkiye maçı, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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