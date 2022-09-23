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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Halil İbrahim Avşar   | 23.09.2022
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Milli Takım kampına katılacak.

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