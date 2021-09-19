A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi

Ankara
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.
İmza töreninin yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtildi.
TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.— TFF (@TFF_Org) September 19, 2021
İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/bjCnd6bgaC
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.
Anlaşmaya varılan Stefan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.