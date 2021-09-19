Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,363.40
BTC/USDT
47,517.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Hız tutkunları Antalya'da buluştu

Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen otodrag yarışlarında, 10 ilden 65 otomobil tutkunu mücadele etti.

Sinan Özmüş   | 19.09.2021
Hız tutkunları Antalya'da buluştu

Antalya

Antalya'nın Kepez ilçesindeki drag pisti, hız tutkunlarını ağırladı.

Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen otodrag yarışlarında 10 şehirden 65 otomobil tutkunu, birincilik kupası için mücadele etti.

Kepez Belediyesince düzenlenen yarışlara, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Yarışlarda, ikişerli olarak start alan sürücüler, en kısa sürede 400 metreyi tamamlamayı hedefledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin tutku ve heyecanlarına yasal zeminlerde ortak olduklarını ifade etti.

Kepez Drag Pisti'nin Türkiye ve Antalya'nın en güzel pistlerinden olduğunu ifade eden Tütüncü, "Gençlerin heyecanlarını burada onlarla birlikte paylaşmak, bizim için büyük bir sevinç. Motor sporlarının sezonu açılmış oldu. Salgın süresince birbirimizi çok özlemiştik. Çok şükür bu özlemimizi gidermeye başladık." diye konuştu.

Tütüncü, bunun ilk etkinlik olduğunu, sezon boyunca etkinliklerinin süreceğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için 'koronavirüs rehberi' hazırlandı
Anonsla çağırdıkları köy halkını taziyeevinde aşılıyorlar
Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Hız tutkunları Antalya'da buluştu

Hız tutkunları Antalya'da buluştu

Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu

Manavgat'ta çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Kovid-19'a yakalandığı hamilelik sürecinde aşısını yaptıran kadın bebeğini kucağına aldı

Kovid-19'a yakalandığı hamilelik sürecinde aşısını yaptıran kadın bebeğini kucağına aldı
Antalya'daki Sillyon Antik Kenti'nde demirci ve bıçak atölyesi bulundu

Antalya'daki Sillyon Antik Kenti'nde demirci ve bıçak atölyesi bulundu