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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

Ali Korkmaz  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Galler maçını aldığı darbe nedeniyle tamamlayamayan Arda Güler, basına açık bölümde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek Barış Alper Yılmaz ile Ümit Milli Takımı’nın İrlanda Cumhuriyeti maçında oynayan Beşiktaşlı Mustafa Hekimoğlu da idmanda yer aldı.

Millilerin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Hacıosmanoğlu Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ile bir süre görüştü.

Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği Gürsel Aksel Stadı'ndaki Türkiye-İzlanda maçı, yarın saat 21.45'te başlayacak.

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