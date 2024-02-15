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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı.

Mutlu Demirtaştan  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1855,20-
2Fransa1845,44-
3İngiltere1800,05-
4Belçika1798,46-
5Brezilya1784,09-
6Hollanda1745,48-
7Portekiz1745,06-
8İspanya1732,64-
9İtalya1718,82-
10Hırvatistan1717,57-

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