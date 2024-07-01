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Spor, Futbol, EURO 2024

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Son 16 turunda Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Büyükekşi, A Milli Takım'ın hedeflerine sırayla ulaştığını, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turundaki rakipleri Avusturya'yı da geçerek adlarını çeyrek finale yazdırmak istediklerini belirtti.

Mehmet Fatih Duman  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Son 16 turunda Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyoruz

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, "A Milli Futbol Takımı'mızın ilk hedefi EURO 2024'e katılmaktı. Bu hedefimize eleme grubunu tarihimizde ilk kez lider tamamlayarak ulaştık. İkinci hedef, grubumuzdan çıkarak son 16 turuna yükselmekti. Bu hedefe de gruptaki üç maçımızın ikisini kazanarak ulaştık. Şimdi son 16 turunda Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolseverlerin Almanya'da ay-yıldızlı takıma büyük destek verdiğini kaydeden Büyükekşi, şu görüşleri aktardı:

"EURO 2024'teki 3 grup maçımızda toplam 130 bin vatandaşımız tribünleri kırmızı-beyaza boyadı. Turnuva tarihinde ilk kez, ev sahibi ülke taraftarlarından daha fazla bizim taraftarımız tribünleri doldurdu. Müsabaka öncesi gerçekleştirilen taraftar yürüyüşlerinde on binlerce vatandaşımız, büyük bir coşkuyla maçlarımızı oynadığımız Dortmund ile Hamburg şehirlerini milli takım formalarımız ve Türk bayraklarımızla kırmızı-beyaza boyadı. Turnuvanın en coşkulu ve centilmen taraftarı olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımızı aynı coşkuyla, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla, Leipzig sokakları ile stadyumunu da kırmızı-beyaza boyamaya davet ediyorum."

Sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlara da dikkati çeken Mehmet Büyükekşi, "Son olarak şunu da açıkça söyleyeyim, kişisel çıkarlarını milli çıkarların önünde tutanların yaratmaya çalıştığı dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira içeren suni gündemlere kulak asmadık, asmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima odağımız milli değerlerimiz ve milli menfaatlerimizin korunması, yüceltilmesi olacaktır. 'Genç Türkler'in başarılarına kimse engel olamaz. En büyük Türkiye!" değerlendirmesinde bulundu.

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