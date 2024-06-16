Hollanda, Polonya'yı geriden gelerek mağlup etti

Hamburg
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan maçta "Portakallar", geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşmayı başardı.
Polonya, Adam Buksa'nın hava toplarındaki üstünlüğünü kullanarak 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Hollanda adına Cody Gakpo'nun bireysel becerisi sayesinde gelen golle ilk devre 1-1 berabere sona erdi.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Hollanda'nın "süper yedeği" Wout Weghorst, 81. dakikada oyuna dahil oldu ve iki dakika sonrasında topa ilk dokunuşunda bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.
Maçın oyuncusu Gakpo
Polonya'ya karşı attığı gol ve yarattığı tehlikelerle dikkati çeken Hollanda'nın hücum oyuncusu Gakpo, maçın futbolcusu seçildi.
Gakpo, Nathan Ake ile sol tarafı etkili kullanarak maç boyunca Polonya savunmasına büyük tehdit oluşturdu.
Sol bekte görev alan Ake de yaptığı iki asistle Hollanda'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.
Türkiye'den iki oyuncu görev aldı
Türkiye'de görev yapan iki futbolcu, Polonya'nın EURO 2024'teki ilk maçında sahaya çıktı.
Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Buksa, 90 dakika sahada kaldı ve takımının golünü attı. Szymanski ise ilk 45 dakika görev yaptı ve ikinci yarının başında yerini Jakub Moder'e bıraktı.
Başakşehir'den Krzysztof Piatek ise yedekler arasında yer aldı.
Lewandowski sakatlığı nedeniyle oynamadı
Polonya Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Türkiye ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından EURO 2024'teki ilk maçta forma giyemedi.
Milli takımın en çok forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu Lewandowski, sakatlığı sebebiyle kritik müsabakada takımını yalnız bıraktı.
Hollandalı taraftarlar ağırlıktaydı
Maç öncesi Hamburg sokaklarında renkli görüntüler sergileyen Hollandalı futbolseverler, tribünlerde sayıca üstün taraf oldu.
Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan Hollandalı taraftarlar, tribünlerin büyük kısmını doldurdu ve maç boyunca büyük coşku yaşadı.
İlk dakikadan itibaren Polonya'ya üstünlüğünü kabul ettirdi
Maça baskılı başlayan "Portakallar", ilk dakikadan itibaren Polonya'ya üstünlüğünü kabul ettirdi. Hollanda baskısına rağmen Polonya, duran toptan golü bulan taraf oldu. Yenik duruma düştükten sonra da tehlikeli ataklarına devam eden ve topla oynama oranı yüzde 70'lere ulaşan Hollanda'da sahneye çıkan Gakpo, ilk yarıda durumu eşitleyen golü attı.
2. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleyi deneyen Gakpo'nun vuruşunda, kaleci Szczesny direk dibinde topu kornere çeldi.
9. dakikada ceza alanının sağ tarafında Schouten'in pasıyla Reijnders topla buluştu. Reijnders'in ceza sahasında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.
16. dakikada Polonya golü buldu. Zielinski'nin sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Buksa'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
20. dakikada Veerman'ın kullandığı kornerde topa penaltı noktası üzerinde sert vuran Van Dijk, kaleci Szczesny'yi geçemedi.
29. dakikada Hollanda, beraberliği yakaladı. Ake'nin pasında topla buluşan Gakpo'nun üç Polonyalı oyuncu önünü kapatmasına rağmen ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşunda, Salamon'a da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Buksa'nın hava toplarındaki üstünlüğü, Gakpo'nun ise bireysel becerisi sayesinde kaydettiği gollerle ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci devrede teknik direktör Michal Probierz'in yaptığı değişikliklerin etkisiyle Hollanda baskısını kırmayı başaran Polonya, buna karşın üstünlük golünü bulamadı. "Portakallar", ilk devrenin aksine ikinci yarıda tehlikeli atak üretmekte zorlansa da fırsatçı golcü Weghorst'un oyuna girdikten iki dakika sonra attığı golle maçtan galip ayrılmayı başardı. Sol bekten yaptığı bindirmelerle dikkati çeken Ake ise iki asistle günün yıldızlarından oldu.
58. dakikada Zalewski'nin sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Kiwior'un vuruşunda, kaleci Verbruggen topu çıkardı.
83. dakikada Hollanda üstünlük golünü kaydetti. Weghorst, Ake'nin ara pasında kale sahası önünde topla buluştu. Weghorst'un bekletmeden yaptığı vuruşta golü bulan Hollanda, 2-1 öne geçti.
Hollanda, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Stat: Volkspark
Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)
Polonya: Szczesny, Bednarek, Salamon (Dk. 86 Bereszynski), Kiwior, Frankowski, Zielinski (Dk. 78 Piotrowski), Romanczuk (Dk. 55 Slisz), Zalewski, Urbanski (Dk. 55 Swiderski), Sebastian Szymanski (Dk. 46 Moder), Buksa
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake (Dk. 87 Van de Ven), Schouten, Reijnders, Veerman (Dk. 62 Wijnaldum), Simons (Dk. 62 Malen), Gakpo (Dk. 81 Frimpong), Depay (Dk. 81 Weghorst)
Goller: Dk. 16 Buksa (Polonya), Dk. 29 Gakpo, Dk. 83 Weghorst (Hollanda)
Sarı kart: Dk. 15 Veerman (Hollanda)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.