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EURO 2020

Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında forma giyemeyecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Fransa'da, kanat oyuncusu Ousmane Dembele sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Abdulkadir Karakaya   | 21.06.2021
Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında forma giyemeyecek

Istanbul

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.

F Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alan Fransa, son grup maçında 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak.


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