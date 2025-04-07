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Ekonomi

Züccaciye ürünlerinde indirimlerin sunulacağı Çeyiz Haftası 15 Nisan'da başlayacak

Tüketicilere züccaciye ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimlerin sağlanacağı Çeyiz Haftası 15 Nisan'da başlayacak.

Uğur Aslanhan  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Züccaciye ürünlerinde indirimlerin sunulacağı Çeyiz Haftası 15 Nisan'da başlayacak

İstanbul

Züccaciyeciler Derneğinden (ZÜCDER) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Meclisinin öncülüğünde başlayacak indirim festivali bir hafta sürecek.

Çeyiz kültürünü dünyaya tanıtmak ve iç pazarda satışları artırmak amacıyla hayata geçirilen Çeyiz Haftası kapsamında züccaciyeye dair yüzlerce ürün grubunda yüzde 50'ye varan indirimler sunulacak.

TOBB Züccaciye Meclisi, ZÜCDER ve sektör temsilcilerinin işbirliğiyle hayata geçirilen haftaya Züccaciyeciler Derneği üyeleri ve önemli markalar katılacak. Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarında da geçerli olacak.

"Satışları yüzde 50 artırmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye'de çok güçlü bir çeyiz kültürünün bulunduğunu ve her yıl 600 bine yakın çiftin evlendiğini belirterek, evlenmeden önce yapılan alışverişlerden bahsetti.

Hükümetin bu yıl evliliklerin artması için hayata geçirdiği projeleri anlatan Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftlerimiz evlenmeden önce ciddi bir çeyiz alışverişi yapıyor. Tencere setlerinden nevresim takımlarına kadar evlerini döşüyor. Onlara katkı olması için bizler de yüzde 50'ye varan oranlarda indirimlerin sunulacağı Çeyiz Haftası'na destek veriyoruz. Çeyiz paketlerimiz genellikle 25 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Bu hafta sayesinde hem çeyiz satışlarını artırmayı hem de çeyiz kültürümüzü dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Çeyiz Haftası'nı gelenekselleştirerek hem ihracatı hem de iç pazardaki satışları yüzde 50 artırmayı amaçlıyoruz."​​​​​​​

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