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Ekonomi

Züccaciye sektörü geçen yıl 5,56 milyar dolarlık ihracat yaptı

Züccaciye sektörü, 2024'te bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 1,2 artırarak 5,56 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Züccaciye sektörü geçen yıl 5,56 milyar dolarlık ihracat yaptı

İstanbul

Züccaciyeciler Derneğinden (ZÜCDER), yapılan açıklamaya göre, dünya züccaciye sektöründe ilk 10'da yer alan Türkiye, başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeye ürün gönderiyor.

Yüzde 50'si ihracat, yüzde 50'si iç pazar olmak üzere 12,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan sektör, 2024'ü, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 1,2 artırarak 5,56 milyar dolarla kapattı. 2023'e göre ilk 6 ayı yüzde 4,46 ile ekside kapatan ihracat, ikinci yarısında ise büyüme gerçekleştirerek yılın yüzde 1,12 büyümeyle kapanmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "Dövizdeki durağanlıkla dünya pazarında rekabetçiliğin baskılandığı, çevremizdeki ülkelerdeki savaşlara ve dünyadaki ekonomik durumlara rağmen sektör temsilcilerimiz ülke ekonomisine katkı sunduk. Birçok sektörün küçüldüğü bir dönemde züccaciye sektörü olarak ihracatımızı artırma başarımızı devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin 9'uncu sırada olduğunu hatırlatan Öksüz, şunları kaydetti:

"En fazla İngiltere'ye ihracat yapıyoruz. Bugün dünyada hatırı sayılır çok sayıda markamız var. Camda, porselende, dünyanın neresine giderseniz gidin sektörle uğraşan herkes Türkiye'deki firmaların ismini bilir. Sektör olarak camdan porselene 8 alanı temsil ediyoruz ve her birinin ihracatını artırmak üzere 20 yıldır dernek olarak, 10 yıldır Üretici-Marka Buluşmalarını, ZÜCHEX fuarını düzenliyor, B2B organizasyonları tertipliyoruz. Bunların da ihracata sunduğu katkıları raporlarda açıklıkla görüyoruz."

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