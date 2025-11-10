Dolar
42.23
Euro
48.83
Altın
4,082.57
ETH/USDT
3,617.80
BTC/USDT
106,270.00
BIST 100
10,860.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında son aşamaya gelindi

Deprem yanında sel veya taşkın niteliğindeki su baskını, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangın teminatlarını da içeren Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) çalışmalarında sona yaklaşıldı

Hülya Ömür Uylaş  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında son aşamaya gelindi

Ankara

AA muhabirinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu verilerden derlediği bilgilere göre, sigortacılık ve özel emeklilik sektörü, bu yıl da reel büyümesini sürdürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektörde yıl sonunda prim üretiminin 1,3 trilyon liraya, aktif toplamının 3,5 trilyon liraya, öz kaynak büyüklüğünün 500 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Sektör, 100 milyonu aşkın poliçeyle 40 milyondan fazla sigortalıya teminat sunuyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) ekim ayı itibarıyla katılımcı sayısı yaklaşık 18 milyona, fon büyüklüğü de yaklaşık 2 trilyon liraya ulaştı. Bugüne kadar 400 bin vatandaş sistemden emekli oldu.

Tarım sigortalarında yeni ürünlerin sunulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor

Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında bu yıl zirai don kaynaklı hasarlar başta olmak üzere sigortalılara yaklaşık 35 milyar lira tazminat ödendi. Tarım sigortalarında yeni ürünlerin sunulması ve teminat kapsamının genişletilmesi için ilgili bakanlık ve paydaşlarla çalışmalar yürütülüyor.

Mevcut uygulamada deprem teminatı ile sınırlı olan Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamını genişletme çalışmaları da sürüyor. Depreme ek olarak sel veya taşkın niteliğindeki su baskını, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangın teminatlarını da içeren ZES çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası için iyileştirici tedbirler hayata geçirilecek

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası uygulamaları da yaygınlaştırılacak. KOBİ'lerin sistemden daha fazla faydalanması, mali bünye ve rekabet güçlerine katkı sağlaması amacıyla, 2026'da uygulanmak üzere teminat süresi, tarife ve talimat yapısı ile bankacılık sisteminde teminat olarak kullanımına işlerlik kazandırılması gibi bir dizi iyileştirici tedbirin hayata geçirilmesi planlanıyor.

SEDDK, özel sağlık sigortalarında da yeni bir düzenlemeyi devreye alacak. Kurum, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle başta ömür boyu yenileme garantisi olmak üzere, bekleme süresi ve şirketler arası geçiş gibi birçok konuda daha etkin ve öngörülebilir güvence yapısı sunmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında son aşamaya gelindi

Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında son aşamaya gelindi

SEDDK Başkanı Davut Menteş "Türk Devletleri Insurtech Zirvesi"nde konuştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet