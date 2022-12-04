Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,252.20
BTC/USDT
16,956.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Zonguldak'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutların kura çekimi başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Zonguldak'ta inşa edilecek 1650 TOKİ konutunun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimine başlandı.

Fadime Yılmaz Elma, Gökhan Yılmaz   | 04.12.2022
Zonguldak'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutların kura çekimi başladı Fotoğraf: Fadime Yılmaz Elma/AA

Zonguldak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan proje doğrultusunda, TOKİ tarafından Zonguldak'ta 1650 sosyal konut inşa edilecek.

Bu kapsamda hak sahiplerinin belirlenmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kura çekimi töreni düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kura çekimine başlandı.

Kurada, başvuru numaraları çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı.

Ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaşın katıldığı kura çekimine, yarın devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
MSB, şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı
Düzce'de depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Yusufeli'nde sular altında kalacak yerlerdeki sokak hayvanları tahliye ediliyor
Emine Erdoğan: Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün

Benzer haberler

Zonguldak'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutların kura çekimi başladı

Zonguldak'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutların kura çekimi başladı

Roma dönemine ait Tios tiyatrosu gün yüzüne çıkarılacak

Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları çekildi

Konya ve Düzce'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi

Konya ve Düzce'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi
Sinop'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarının yüzde 95’i tamamlandı

Sinop'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarının yüzde 95’i tamamlandı
Görme engeli okuma isteğine engel olmuyor

Görme engeli okuma isteğine engel olmuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet