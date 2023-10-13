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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor
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Ekonomi

Zirve 23 "Geleceğe Adım At" temasıyla üniversiteli gençleri buluşturdu

23 Yetenek Derneği tarafından düzenlenen gençlik zirvesi "Zirve 23", Ülker Sports Arena'daki törenle kapılarını açtı.

Abdulkadir Günyol  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Zirve 23 "Geleceğe Adım At" temasıyla üniversiteli gençleri buluşturdu

İstanbul

Bu yıl "Geleceğe Adım At" temasıyla düzenlenen etkinlikte, farklı sektör ve uzmanlık alanlarında öne çıkan konuklar, 81 ilden başvuru yapan 34 binden fazla genç arasından seçilen 5 bin üniversite öğrencisi, çeşitli kuruluş ve organizasyonlardan 500 özel davetli bir araya geliyor.

23 Yetenek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yıldız, Zirve 23'ün açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım atarken bu yüzyıla şekil verecek on binlerce başvuru arasından seçilerek buraya gelen seçkin bir üniversite öğrenci kitlesi ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

"İlk 2 yılımızda Türkiye'nin en iyi zirvesi seçildik"

Zirve 23'ün 2021 yılından bu yana düzenlendiğini söyleyen Yıldız, "Bu yıl 3. yılımız. İlk 2 yılımızda Türkiye'nin en iyi zirvesi seçilmiştik. Her sene biraz daha iyi bir şekilde bu zirveyi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zirve için Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinden başvurular alıyoruz. Geçen sene toplamda 12 bin 600 başvuru almışken bu sene Türkiye'nin 81 ilinden 200'den fazla üniversiteden 34 bin 500 başvuru aldık." diye konuştu.

Öğrenciler şirketlerle tanışıyor

Yıldız, teker teker tüm başvuruları değerlendirerek bu sene 5 bin üniversite öğrencisini İstanbul'a davet ettiklerini belirterek, "Sanat, iş, girişimcilik, akademi, psikoloji ve spor dünyasından çok seçkin konuşmacılar bugün burada yer alıyor. Zirve 23 çok önemli bir coşku etkinliği. Öğrenciler çok önemli isimleri bir arada dinleme imkanı elde ediyorlar. Zirve 23'te sadece konuşma alanı değil deneyim alanları da yer alıyor. Gençler, bu sene 20'ye yakın şirketin kurduğu deneyim alanlarında o şirketlerle tanışabiliyor ve farklı deneyim aktiviteleri yaşama imkanına sahip oluyor." dedi.

Zirve 23, bu yıl yazar Alev Alatlı, şef & sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, Türkiye Tasarım Vakfı Kurucusu Mehmet Kalyoncu, Param Kurucusu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, Kiralarsın Kurucu Ortak ve CEO'su Başak Baykan, Next Academy Kurucusu Levent Erden, Siemens AG Uluslararası Yönetim Kurulu Başkanı Jim Hagemann Snabe, Tarihçi Akademisyen Emrah Safa Gürkan, Socar Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, KMPG Türkiye CEO'su Murat Alsan, Trendyol Grup CEO'su Erdem İnan, Teknoloji İletişimcisi Sertaç Doğanay, Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Shazam Kurucusu ve CEO'su Chris Barton, Psikoterapist Mehmet Dinç, Swipeline Kurucusu Umut Yaka, Avane Cloud Kitchens Kurucusu Ahmet Orhon gibi isimlerin konuşmalarına da ev sahipliği yapacak.


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