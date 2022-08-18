Dolar
17.97
Euro
18.26
Altın
1,765.81
ETH/USDT
1,849.00
BTC/USDT
23,465.00
BIST 100
2,985.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da partisinin üye katılım töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, tarımsal elektrik üretim bedeline kredi verecek

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal elektrik üretim bedeli kapsamında 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırabilecek.

Zeynep Canlı   | 18.08.2022
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, tarımsal elektrik üretim bedeline kredi verecek

Ankara

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karardaki üretim konularına ilişkin tabloya, Tarımsal Elektrik Bedeli de eklendi.

Böylece, Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki sulama birliklerine, Kooperatifler Kanunu kapsamındaki sulama kooperatiflerine ve gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilere tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik faturalarının ödenmesi için üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırılabilecek.

Sulama kooperatifi ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmiş tarımsal elektrik borçları ile ilgili ödemeleri de bu kapsamda ele alınacak.

Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından yararlanmak isteyen sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen, ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitin bulunmaması gerekecek.

Karar yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı
"Aile Destek" mobil uygulamasını 6 ayda 38 bin kişi kullandı
Anayasa Mahkemesinden sitenin karşısına yapılan balık hali için "ihlal" kararı
Arama ve kurtarma ekipleri sınırdaki olası nükleer sızıntıya karşı hazır
İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

Benzer haberler

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, tarımsal elektrik üretim bedeline kredi verecek

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, tarımsal elektrik üretim bedeline kredi verecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet