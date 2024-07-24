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Ekonomi

Ziraat Bankası uluslararası hizmet ağını Mısır Temsilciliği ile genişletiyor

Ziraat Bankası, Mısır Merkez Bankasından, temsilcilik ofisi statüsünde faaliyet onayı aldı.

Ergin Garip  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Ziraat Bankası uluslararası hizmet ağını Mısır Temsilciliği ile genişletiyor

İstanbul

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında da hizmet ağı en yaygın Türk bankası olan Ziraat Bankası, faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor.

Yakın zaman önce Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) faaliyet göstermek için lisans alan banka, Mısır Merkez Bankasından, temsilcilik ofisi statüsünde faaliyet onayı aldı.

Kahire şehrinde faaliyete başlayan temsilcilik, müşteriler ile muhabir bankalar arasında koordinasyonu sağlayarak, iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı vermeyi hedefliyor.

Faaliyet gösterdiği ülkelerde etkinliğini daha da artıran ve yeni coğrafyalarda yaygınlaşma yönündeki çalışmalarına hızla devam eden Ziraat Bankası, Mısır Temsilcilik Ofisi ile 19 ülke 122 noktada global bir banka olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Ziraat Finans Grubu, dış ticaret finansmanında etkinliklerini artırma stratejileri doğrultusunda gelecek dönemde de uluslararası alanda derinleşme ve yaygınlaşma yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.

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