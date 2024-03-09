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Ekonomi

Ziraat Bank Azerbaycan, Azerbaycan Bankalar Birliği'nden 5 ödül aldı

Azerbaycan Bankalar Birliği, Ziraat Bank Azerbaycan'a 2023'teki başarıları ve gerçekleştirdiği projeler nedeniyle 5 ödül verdi.

Ruslan Rehimov  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Ziraat Bank Azerbaycan, Azerbaycan Bankalar Birliği'nden 5 ödül aldı

Bakü
Azerbaycan Bankalar Birliği, 2023'te bankacılık sektörünün gelişmesine çeşitli projelerle katkıda bulunan bankaları ödüllendirdi.

Ziraat Bank Azerbaycan, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk", "Finansal Okuryazarlık", "Dijital Ödemelerde Yenilikçi Proje", "Eğitime Destek" ve "Serbest Meslek Sahiplerine Destek" kategorilerinde 5 ödülün sahibi oldu.

Azerbaycan'da 2014'ten hizmet veren Ziraat Bank Azerbaycan'ın Bakü'de 6, Sumgayıt'ta 1, Gence'de 1 şube olmak üzere 8 şubesi bulunuyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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