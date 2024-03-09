Ziraat Bank Azerbaycan, Azerbaycan Bankalar Birliği'nden 5 ödül aldı
Azerbaycan Bankalar Birliği, Ziraat Bank Azerbaycan'a 2023'teki başarıları ve gerçekleştirdiği projeler nedeniyle 5 ödül verdi.
Bakü
Ziraat Bank Azerbaycan, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk", "Finansal Okuryazarlık", "Dijital Ödemelerde Yenilikçi Proje", "Eğitime Destek" ve "Serbest Meslek Sahiplerine Destek" kategorilerinde 5 ödülün sahibi oldu.
Azerbaycan'da 2014'ten hizmet veren Ziraat Bank Azerbaycan'ın Bakü'de 6, Sumgayıt'ta 1, Gence'de 1 şube olmak üzere 8 şubesi bulunuyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.