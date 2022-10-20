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Ekonomi

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin yeni düzenleme kasımda devreye giriyor

Yurt dışından gelen yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edilmesi ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önlenmesine yönelik düzenleme, 1 Kasım'da devreye alınacak.

Cüneyt Kemal Özkök   | 20.10.2022
Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin yeni düzenleme kasımda devreye giriyor

Ankara

Ticaret Bakanlığının yazılı açıklamasında, yurt dışından gelen yolcuların 3 takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf getirebildiği hatırlatıldı.

Bu telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı” da eklendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu uygulama 1 Kasım itibarıyla hayata geçirilecek. Böylelikle yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecek.

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