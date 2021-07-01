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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 25 Haziran haftasında 172,5 milyon dolarlık DİBS aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Haziran haftasında net 3,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 21,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı, 172,5 milyon dolarlık DİBS aldı

Belgin Yakışan Mutlu   | 01.07.2021
Yurt dışında yerleşikler 25 Haziran haftasında 172,5 milyon dolarlık DİBS aldı

İstanbul

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Haziran haftasında 3,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Haziran ile biten haftada net 3,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 21,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 172,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Haziran itibarıyla 21 milyar 84,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Haziran'da 21 milyar 71,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 551,5 milyon dolardan 7 milyar 782,4 milyon dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 256,6 milyon dolardan 235,4 milyon dolara geriledi.

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