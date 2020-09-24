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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Gaziantep TUBİTAK Kitapları İle Buluşuyor” programında konuşuyor. Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin açılış töreni İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı “Doğu Akdeniz’de Hakkaniyetli Bir İş Birliğinin Uluslararası Sisteme Etkileri” başlıklı oturumla devam ediyor.
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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 18 Eylül haftası 2,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Eylül haftasında 2,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Böylece yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 21 milyar 97,8 milyon dolara yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 24.09.2020
Yurt dışında yerleşikler 18 Eylül haftası 2,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Eylül haftasında net 2,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 133,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Eylül itibarıyla 20 milyar 899,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 97,8 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 571,4 milyon dolardan 5 milyar 392,4 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 259,2 milyon dolardan 256,2 milyon dolara düştü.

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