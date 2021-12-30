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Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler 569,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 569,8 milyon dolarlık hisse senedi, 94,4 milyon dolarlık DİBS ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Murat Aslan   | 30.12.2021
Yurt dışında yerleşik kişiler 569,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Aralık ile biten haftada net 569,8 milyon dolarlık hisse senedi, 94,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Aralık itibarıyla 20 milyar 437,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Aralık'ta 21 milyar 16,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 121,9 milyon dolardan 3 milyar 942,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 126,3 milyon dolardan 164,7 milyon dolara yükseldi.

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