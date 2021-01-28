Euro
8.98
Dolar
7.42
BIST 100
1,446.08
Altın
1,835.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Gül konuşuyor Beykoz açıklarında Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmaları tekrar başladı
logo
Ekonomi

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların yurt içi piyasadaki hareketi izlenecek

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı için uygunluk belgesi verilecek ve şeker sektörüne etkileri bakımından bunların yurt içi piyasadaki hareketi takip edilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.01.2021
Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların yurt içi piyasadaki hareketi izlenecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, YYT'lerin ithalatına ilişkin uygunluk yazısı veya belgesi gerekecek. Uygunluk belgesi başvurusu, Bakanlığın Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuruların tam ve eksiksiz olması şartıyla 10 iş günü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak uygunluk belgesi düzenlenecek.

Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme amacına uygun olarak satış veya kullanım yapmayan firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca uygunluk belgesi verilmeyecek.

Belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak ve bu süre uzatılamayacak.

İthalatçılar stok değişimlerini, imalatçılar da YYT kullanarak ürettikleri mamullerle, bunlarda kullandıkları YYT miktarını tebliğde belirlenen sürelerde EVİS'e girecek.

Tebliğle ayrıca, 2 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı. Geçiş hükümleri kapsamında, daha ​​​​​​​önce düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri geçerliliklerini koruyacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da Kovid-19 aşısı savaşları yaşanıyor
Tunus ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artarken Bahreyn kısıtlamaya giriyor
Kanada'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı
AB ile AstraZeneca görüştü ama anlaşamadı
ABD'de 1 ayda 90 bin kişi Kovid-19'dan ölebilir

Benzer haberler

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların yurt içi piyasadaki hareketi izlenecek

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların yurt içi piyasadaki hareketi izlenecek

Lisanslı depoculuğa 5 yılda 323 milyon lira destek sağlandı

Kamu ihalelerine ilişkin yönetmeliklerde düzenlemeye gidildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Diyarbakır Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Diyarbakır Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlanacak
Tarım ve Orman Bakanlığından 'mobil araçlarda ve İBB'nin büfelerinde ekmek satışını yasakladığı' iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığından 'mobil araçlarda ve İBB'nin büfelerinde ekmek satışını yasakladığı' iddialarına yanıt
Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklanacak

Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklanacak