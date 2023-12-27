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Ekonomi

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 lira

Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Özcan Yıldırım, Orhan Onur Gemici  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 lira

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

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