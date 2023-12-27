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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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