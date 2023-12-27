Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.
Ankara
2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/V1xYdUjMVC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023
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