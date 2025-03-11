YEKA RES-2024 yarışmalarının sözleşmeleri imzalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları kapsamında, 5 ayrı alanda toplam 1200 megavat kapasite tahsis edilen projeler için sözleşmeler imzalandı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmalar sonucunda 119,6 milyon dolar katkı payı sağlandı.
YEKA RES-2024 yarışmalarının sözleşmeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın himayesinde Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından bugün bakanlıkta imzalandı.
Sözleşmelerin imzalanmasıyla firmalar için 72 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başladı.
Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Demircan, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 120 bin megavata ulaştığını, bunda özel sektörün büyük rolü olduğunu kaydetti.
Demircan, "Bunun büyük bir çoğunluğunu özel sektör marifetiyle yaptık. Bize güvendiniz, biz size güvendik. Enerji dönüşümünde özel sektörün rolü büyük. 2035 yılına kadar rüzgar ve güneşte ilave 90 bin megavat kurulu güce ihtiyacımız var. Bu güce de yine özel sektörümüzle birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Firma yetkililerine süreç hakkında bilgi veren Demircan, önlisans başvurularının 15 gün içinde tamamlanması ve iş programlarının 30 gün içinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne sunulması gerektiğini ifade etti. Demircan, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) devir işlemlerinin hızla tamamlanması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulması gereken ilerleme raporlarının eksiksiz teslim edilmesi noktasında da uyarıda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.