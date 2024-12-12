Yapı denetim muafiyeti yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırıyor
GÜYAD Başkanı Özkök, "GES ve RES projelerinin yapı denetim kapsamından çıkarılması, yatırımcıların önündeki bürokratik ve mali yüklerini azaltarak yenilenebilir enerji projelerinin hızla hayata geçirilmesine katkı sağlayacak." dedi.
Ankara
Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin (GES ve RES) yapı denetim kapsamından çıkarılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının bürokratik süreçlerini kolaylaştırarak projelerin daha hızlı ve düşük maliyetle hayata geçirilmesi amaçlıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen düzenlemeye göre, GES ve RES projelerinde yapı denetim zorunluluğu kaldırıldı. Bu değişiklikle, planlama ve inşaat aşamalarında zaman tasarrufu sağlanırken, projelerin maliyetleri de önemli ölçüde azalacak.
GES ve RES projelerinde yapı denetim zorunluluğunun kaldırıldığı yeni düzenleme kapsamında, ruhsatlandırma yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilecek.
Prosedürlerin sadeleştirilmesi sayesinde ruhsat alma süreçlerinin hızlanması ve denetim mekanizmasının alanında uzman kişiler eliyle yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Bu sayede, projelerin daha nitelikli ve etkin şekilde tamamlanması sağlanacak.
Bu düzenleme, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Yenilenebilir enerji projelerinin daha hızlı devreye alınmasıyla ülke ekonomisine ivme kazandırılması bekleniyor.
"Ülkemizin enerji geleceği ve emisyon hedefleri adına da memnuniyet verici bir adım"
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, GES ve RES projelerinin yapı denetim kapsamından çıkarılmasının, yatırımcıların önündeki bürokratik ve mali yüklerini azaltarak, yenilenebilir enerji projelerinin hızla hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.
Özkök, yapılan düzenlemenin detaylarına değinerek, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'a eklenen (ç) bendiyle güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin yapı denetim kapsamı dışında bırakıldığını, ayrıca kanunun üçüncü fıkrasında yer alan ifadelerin güncel gerekliliklere uygun olarak değiştirildiğini ifade etti.
Söz konusu düzenlemenin, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri açısından kritik bir adım olduğunu vurgulayan Özkök, "Türkiye'de yatırımcılar her ne kadar finansman bulma açısından Avrupa ülkeleri kadar çok seçeneğe sahip olmasa da izin süreçleri açısından ülkemiz benzer ülkelere göre çok daha avantajlı durumda. Avrupa'da benzer süreçlerin ancak 2,5 sene ile 4 sene arasında gerçekleşebildiğini görüyoruz. Türkiye bu alanda çok daha iyi konumda. " değerlendirmesinde bulundu.
Özkök, sözlerini şöyle tamamladı:
"GÜYAD olarak, uzun zamandır sektörümüz için talep edilen ve yatırım süreçlerini hızlandırarak enerji yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir düzenlemenin daha hayata geçirilmesi amacıyla yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. İlgili makamlarla uzun yıllardır yürütülen çalışmaların ve sektörümüzün ortak çabalarının bir sonucu olarak gündeme alınan ve yasalaşan bu değişiklik, ülkemizin enerji geleceği ve emisyon hedefleri adına da memnuniyet verici bir adımdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yenilenebilir enerji sektörünün önünü açmak adına İlgili makamlarla temaslarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.