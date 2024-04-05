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Ekonomi

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında düşürülen gümrük vergisinin süresi uzatıldı

Mert Davut  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında düşürülen gümrük vergisinin süresi uzatıldı

Ankara

Yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 12'ye, ham ayçiçeği yağında yüzde 22'ye düşürülerek uygulanan gümrük vergisine ilişkin düzenlemenin 22 Nisan'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağındaki gümrük vergisinin düşürülmesine ilişkin düzenlemenin süresinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, söz konusu ürünlerde 15 Nisan'da dolacak düşük gümrük vergisiyle ithalat imkanının süresi 22 Nisan'a uzatıldı.

Resmi Gazete'nin 25 Ocak 2024 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yağlık ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçeği yağında ise 250 bin tonla sınırlı tarife kontenjanı açılmıştı. Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştı.


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