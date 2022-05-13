Dolar
15.46
Euro
16.08
Altın
1,827.53
ETH/USDT
2,082.30
BTC/USDT
30,410.00
BIST 100
2,423.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Yabancı merkez bankası varlıklarının haczedilemeyeceği hükmü TCMB'nin esas mukavelesine eklendi

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Anonim Şirketi Esas Mukavelesi'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 13.05.2022
Yabancı merkez bankası varlıklarının haczedilemeyeceği hükmü TCMB'nin esas mukavelesine eklendi

İstanbul

Değişiklik kapsamında mukaveleye, "Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz." maddesi eklendi.

TCMB Esas Mukavelesi'ndeki bu değişiklik, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kapsamında 19 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Bugünkü Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu yasa, TCMB Esas Mukavelesi'ne işlenmiş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong'da 294 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya'nın, gelişen ülkelerin salgınla mücadelesine desteği 5 milyar dolara ulaşacak
Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor

Benzer haberler

Tabanca ve tüfek fişeği üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

Tabanca ve tüfek fişeği üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

Yabancı merkez bankası varlıklarının haczedilemeyeceği hükmü TCMB'nin esas mukavelesine eklendi

Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı

2022 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

2022 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu