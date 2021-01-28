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Ekonomi

Wood Mackenzie: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 6,3 milyon varil artacak

Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük 6 milyon 300 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 700 bin varile ulaşması bekleniyor.

Firdevs Yüksel,Sibel Morrow   | 28.01.2021
Wood Mackenzie: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 6,3 milyon varil artacak

İstanbul

Küresel petrol talebinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı dağıtım çalışmaları ve küresel ekonomik toparlanmanın etkisiyle bu yıl geçen yıla göre günlük 6 milyon 300 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 700 bin varile ulaşması bekleniyor.

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca arz tarafında gözler Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim ve kesinti kararları ile Kovid-19 salgınındaki gelişmelerde olacak.

Talepte güçlü artış öngörülmesine rağmen rafineri kullanımında düşüşlerin yaşanacağı sektör için 2021'in bir diğer sıcak konusu yenilenebilir kaynaklar olacak. Ayrıca enerji dönüşümü ve birçok entegre petrol şirketinin karbonsuzlaştırma talepleri kapanma tehdidi altındaki rafineriler için bir umut olabilir.

Geçen yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle yaşanan benzeri görülmemiş petrol talebi şokunun ardından talebin bu yıl günlük 6 milyon 300 bin varil artışla günlük yaklaşık 96 milyon 700 bin varile yükselmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, şirketin sektöre ilişkin kısa vadeli tahminlerine göre aşı dağıtımının 2021'de hızlanacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Hittle, bu tahminlerin beklenen yüzde 5'lik küresel büyüme ile desteklendiğini kaydederek, "Küresel petrol talebindeki iyileşmenin hızı ve gücü, Kovid-19 aşı dağıtımının hızına ve küresel ekonomik iyileşmeye bağlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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