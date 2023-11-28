Dolar
28.92
Euro
31.75
Altın
2,024.92
ETH/USDT
2,033.60
BTC/USDT
37,466.00
BIST 100
8,093.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın oynanacak Manchester United maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor
logo
Ekonomi

WEF: Karbonsuz ekonomi için 2050’ye kadar 13,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç var

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) imalat, enerji ve ulaştırma gibi karbondan arındırmanın zor olduğu sektörleri sürdürebilir kılmak ve net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 2050 yılına kadar 13,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
WEF: Karbonsuz ekonomi için 2050’ye kadar 13,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç var

Berlin

WEF, küresel danışmanlık şirketi Accenture ile ekonomiler için kilit rol oynayan sektörlerin net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmelerine yönelik “2023 Endüstri Net Sıfır Takibi (Net Zero Industry Tracker) raporunu yayınladı.

Raporda, çimento, çelik, alüminyum, amonyak, petrol ve gaz, havacılık, nakliye ve kamyon taşımacılığının yüzde 90'ı fosil yakıtlara bağımlı 8 sektör için net sıfır emisyon hedefine yönelik değerlendirmeler yer aldı.

Bu sektörleri sürdürebilir kılmak ve net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için 2050 yılına kadar yaklaşık 13,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğu vurgulanan raporda, bu yatırımın güneş enerjisi, rüzgar, nükleer ve jeotermal enerji üretim maliyetlerini, temiz hidrojen ve karbon taşımacılığına yönelik elektrolizör maliyetlerini ve depolama maliyetlerini kapsadığı ifade edildi.

Bu sektörlerde karbonda net sıfır emisyon hedefine giden yolun bölgesel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterdiği belirtilen raporda, karbondan arınmayı hızlandırmak için temiz enerji, hidrojen ve karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerine (CCUS) daha fazla yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, çimento ve çelik gibi sektörlerin yoğun enerji kullanımları nedeniyle en karmaşık karbonsuzlaştırma zorluklarıyla karşı karşıya olduklarına vurgu yapılarak, bu sektörlerin enerji kullanımının ABD'de tüketilen enerjinin 3 katından fazlasına denk geldiği belirtildi.

Son üç yılda artan faaliyet ve talep nedeniyle mutlak emisyonların ortalama yüzde 8 arttığı vurgulanan raporda, yoğun emisyona sahip sektörlerin, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefine şu anda uyumlu olmadığı belirtildi.

WEF raporunda düşük emisyon teknolojileri de dahil olmak üzere sağlam bir kolaylaştırıcı ortam oluşturmanın aciliyetine vurgu yapılarak, sanayinin enerji dönüşümde doğru politikalarla teşvik edilmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Samsun'da denizdeki fırtına tarım alanlarını sular altında bıraktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere destek
İnebolu sahilinde karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildi
Antalya'da köpeklerden kaçarken ölen çocuğun ailesine 3,9 milyon lira tazminat ödenmesine karar verildi

Benzer haberler

WEF: Karbonsuz ekonomi için 2050’ye kadar 13,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç var

WEF: Karbonsuz ekonomi için 2050’ye kadar 13,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç var

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet