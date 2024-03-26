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Ekonomi

Vodafone Almanya'nın 400 milyon avroluk yeniden yapılandırması 2 bin çalışanı etkileyecek

Vodafone, Almanya'da tasarruf programı ile gelecek iki yıl içinde maliyetleri yaklaşık 400 milyon avro azaltacağını, bunun da 2 bin çalışanını etkileyeceğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Vodafone Almanya'nın 400 milyon avroluk yeniden yapılandırması 2 bin çalışanı etkileyecek

Berlin

Vodafone Almanya tarafından yapılan açıklamada, şirketin, daha verimli olabilmek için dönüşüm programını sürdürdüğü ve gelecek iki yıl içinde yaklaşık 400 milyon avro tasarruf etmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, "Personel maliyetleri, tasarruflar ve yaklaşık 2 bin işin yerinin değiştirilmesi yoluyla azaltılacak. Ayrıca manuel görevler gelecekte artan otomasyon yoluyla gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Vodafone'un Almanya'da yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.

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