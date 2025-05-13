Dolar
38.80
Euro
43.20
Altın
3,256.10
ETH/USDT
2,463.50
BTC/USDT
102,666.00
BIST 100
9,686.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ankara’da "Türkiye-Balkanlar Medya Forumu"nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Vergi incelemelerinde dijital sistemlerin katkısı artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerinde elektronik sistem araçlarını kullanabilecek.

Seda Tolmaç  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Vergi incelemelerinde dijital sistemlerin katkısı artırılacak

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, vergi inceleme sürecinde Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarından yararlanılabilecek.

Bu kapsamda, defter ve belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesiyle sistem tarafından bir belge üretilecek, bu belgeyi mükellef veya mükellef tarafından defter ve belgelerin ibrazı için vekalet verilenler, güvenli elektronik imzayla imzalayacak.

Vergi inceleme tutanakları, Bakanlıkça oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenebilecek. Tutanakların elektronik ortamda düzenlendiği durumlarda mükellef veya mükellef tarafından imzalamak üzere vekalet verilenler, söz konusu tutanakları güvenli elektronik imzayla imzalayacak.

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenen tutanaklarda, tutanağın düzenlenme yeri, elektronik ortam olarak kabul edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüslerin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı
Bakan Işıkhan: Sosyal güvenlik sistemimizi daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz
Doğurganlık hızı 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

Benzer haberler

Vergi incelemelerinde dijital sistemlerin katkısı artırılacak

Vergi incelemelerinde dijital sistemlerin katkısı artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Kamu kurum ve kuruluşlarının dış kaynak sağlamasına imkan veren düzenlemede değişiklik

Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü

Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet