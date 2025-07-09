Dolar
40.05
Euro
46.93
Altın
3,295.42
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,041.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Bolat, "Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı"nda konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liraya çıkarıldı

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liraya çıkarıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vergi ve diğer kamu alacaklarını ödemede zor duruma düşeceğini belirten mükelleflerin, borçlarını taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Taksitlendirme talepleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre değerlendiriliyor. Gerekli şartları taşıyan mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanabiliyor. Kanun gereğince, 50 bin liraya kadar olan borçların taksitlendirilmesinde teminat aranılmıyor. Bu tutarı aşan borçların taksitlendirilmesinde ise 50 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilmesi gerekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararla, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödemesini kolaylaştırmak amacıyla teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Buna göre, 250 bin lirayı aşmayan borçların tecilinde teminat aranmayacak, bu tutarı aşan borçların tecilinde ise 250 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilecek.

Belirlenen yeni tutar, Bakanlık birimlerince yapılacak tecillerin yanında Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler ve il özel idareleri gibi alacakları kanun kapsamında takip edilen idarelerce yapılacak tecillerde de uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 84,1 oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yapay zeka uygulaması Grok'un paylaşımları hakkında soruşturma başlattı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
MİT Başkanı Kalın'ın Bağdat temaslarında "Terörsüz Türkiye" süreci ve sınır güvenliği ele alındı

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı

Yatırım fonlarında uygulanan tevkifat oranı yüzde 17,5'e çıkarıldı

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liraya çıkarıldı

İhracatçı firmaların taahhüt hesaplarını kapatmasına ilişkin esaslar düzenlendi

İhracatçı firmaların taahhüt hesaplarını kapatmasına ilişkin esaslar düzenlendi
İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatında uygulanacak ödeme yöntemleri belirlendi

İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatında uygulanacak ödeme yöntemleri belirlendi
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olacak

Kent içi raylı ulaşım hizmetleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet