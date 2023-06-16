Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,728.70
BTC/USDT
26,405.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

"Uzman Eller Projeleri"nde hibe desteği alacak başvurular belirlendi

81 ilde yürütülen "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri"nde hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahipleri belli oldu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
"Uzman Eller Projeleri"nde hibe desteği alacak başvurular belirlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca 81 ilde yürütülen "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri"nde hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahipleri belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği verilecek.

Proje kapsamında kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için hibe desteği sağlanacak.

Destekler, hayvansal, bitkisel, su ürünleri, coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projelere verilecek.

Bu alanda yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 1200 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projelere 300 milyon liralık hibe sağlanacak.

Projeden en çok faydalanan il 33 proje ile Konya olurken, bu kenti 32 projeyle Şanlıurfa, 28 projeyle Diyarbakır, 26 projeyle Ankara ve 25 projeyle İzmir takip etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Altun: "Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin imkan ve kaynaklarıyla heykelinin yapılmasına karşıdır"
TCDD, tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacağı uyarısında bulundu

Benzer haberler

"Uzman Eller Projeleri"nde hibe desteği alacak başvurular belirlendi

"Uzman Eller Projeleri"nde hibe desteği alacak başvurular belirlendi

Gemlik zeytinine AB tescili

Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdı

Türkiye, hayvan varlığında Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye, hayvan varlığında Avrupa'nın zirvesinde
Depremzede besiciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürüyor

Depremzede besiciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürüyor
Bakan Yumaklı: Üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz

Bakan Yumaklı: Üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet