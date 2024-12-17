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Ekonomi

USK, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 17,15 lira geçecek şekilde belirledi

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Serhat Tutak  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
USK, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 17,15 lira geçecek şekilde belirledi

Ankara

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.

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