Ekonomi

Üreticilere 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere bugün 221 milyon 150 bin lira zirai don desteğinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Üreticilere 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından zirai don desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz."

