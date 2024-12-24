Dolar
35.26
Euro
36.85
Altın
2,614.84
ETH/USDT
3,452.00
BTC/USDT
96,049.00
BIST 100
9,609.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Elektrik fiyatları enerji sektöründe belirleyici rol üstlenecek

Fatih Birol, "Önümüzdeki yıl çok büyük politik sürprizler olmaz ise fiyatlar açısından petrol piyasalarının rahat bir pazar olacağını düşünüyoruz." dedi.

Handan Kazancı  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Elektrik fiyatları enerji sektöründe belirleyici rol üstlenecek

Istanbul

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, elektrik fiyatlarının gelecekte enerji sektöründe belirleyici role sahip olacağını belirtti.

Birol, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) "Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla düzenlediği IICEC Konferansı'nda, küresel enerji sektöründeki dönüşümü değerlendirdi.

Orta Doğu'daki gerginliklere rağmen petrol fiyatlarının 70 dolar civarında seyrettiğine dikkati çeken Birol, geçmişte benzer durumlarda 3 haneli petrol fiyatlarının görüldüğünü anımsattı.

Birol, bu durumun talepteki büyümenin geçmişteki kadar güçlü olmayışından kaynaklandığını belirterek, "15 ay önce Uluslararası Enerji Ajansı olarak, '2024'te, dünya petrol talebi geçmiştekinin aksine en fazla 1 milyon varil büyüyebilir.' dedik. Bu geçmiştekilere göre son derece düşük bir rakam. Herkes şaşırdı." ifadelerini kullandı.

Elektrik fiyatlarının gelecekte enerji sektöründe belirleyici role sahip olacağını belirten Birol, şunları kaydetti:

"Benim 'American quartet'i (Amerikan dörtlüsü) dediğim, ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana'dan çok fazla petrol üretimi geliyor. Hızlı bir şekilde petrol artıyor. Sadece bu 4 ülkeden gelen petrol artışı, bütün dünyanın toplam petrol talebindeki artıştan daha fazla. O bakımdan, tahmin ettiğimiz gibi, şu anda petrol fiyatları 70 dolar civarında. Önümüzdeki yıl çok büyük politik sürprizler olmaz ise fiyatlar açısından petrol piyasalarının rahat bir pazar olacağını düşünüyoruz."

Birol, doğal gaz fiyatlarının Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "2025 sonu itibarıyla dünyaya çok büyük oranda yeni LNG sevkiyatı olacak ve 2026-27'de devam edecek. Özellikle ABD ve Katar'dan. O kadar fazla gelecek ki, bu 2,5-3 yılda gelecek yeni LNG miktarı, 40 yılda gelen LNG miktarının hemen hemen yarısına eşit. Bu da şimdiye kadar satıcının ellerinin güçlü olduğu doğal gaz piyasalarını alıcıların ellerinin güçlü olduğu piyasalara çevirecek. Bu da doğal gaz piyasalarında fiyatları aşağı doğru baskı yapacak. Bu, Türkiye gibi, enerji ithalatının cari açıkta önemli rol oynadığı ülkeler için güzel ve önemli bir araç." diye konuştu.

"Dünya elektrik talebi enerji talebinden 6 kat fazla büyüyecek"

Petrol ve doğal gazın enerji piyasasındaki baskın rolüne dikkati çeken Birol, bu durumun uzun yıllar boyunca devam edeceğini söyledi.

Birol, elektrik kullanımında çok hızlı büyüme olduğuna işaret ederek, "Geçen 10 yıl içerisinde dünya enerji talebi büyüdü. Ama dünya elektrik talebi dünya enerji talebinden iki misli daha fazla büyüdü. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde konservatif bir bakışla da baksak dünya elektrik talebi dünya enerji talebinden 6 misli fazla büyüyecek. Elektrik kullanımı çok hızlı bir şekilde artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel enerji sektörünün geçirdiği dönüşüme ilişkin Birol, "Bu transformasyonun çevre politikalarıyla ilgisi yok ya da çok az ilgisi var. Bu, tamamıyla sanayi politikaları ve arz güvenliği politikalarından kaynaklanan bir şey. Çevre politikalarıyla bazen uyuşuyor, bazen de uyuşmuyor. İklim değişikliğine olan ilgi azalırsa bu transformasyon durur mu? Durmaz, çünkü sanayinin ilerlemesi için gelişme bu yönde." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir
Bodrum'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılma azalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı

Benzer haberler

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Elektrik fiyatları enerji sektöründe belirleyici rol üstlenecek

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Elektrik fiyatları enerji sektöründe belirleyici rol üstlenecek

Vadeli elektrik ve gaz piyasalarında 2025'e ilişkin ücretler belirlendi

İran’da enerji tedarik sıkıntısı nedeniyle okullar tatil edildi

Türk şirketleri, Libya'da elektrik teknolojileri alanında gün geçtikçe pazarını genişletiyor

Türk şirketleri, Libya'da elektrik teknolojileri alanında gün geçtikçe pazarını genişletiyor
Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıkları var

Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıkları var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet