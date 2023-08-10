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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yılın 7 ayındaki uçak, yolcu ve yük trafiğini açıkladı

Uraloğlu, ulaştırma sektörüne yapılan yatırımların ülkeyi cazibe merkezi haline getirdiğini belirterek "2023'ün 7 ayında iç hatta 51 milyon 820 bin 717, dış hatta 66 milyon 724 bin 160, toplam 118 milyon 544 bin 877 yolcuya hizmet verildi" dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yılın 7 ayındaki uçak, yolcu ve yük trafiğini açıkladı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023'ün 7 ayında ülke genelindeki havalimanlarında gerçekleşen uçak ve yolcu trafiği verilerini paylaştı.

Ulaştırma sektörüne yapılan yatırımların ülkeyi cazibe merkezi haline getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Havalimanlarımızdaki yolcu ve uçak trafiği rakamları her geçen gün artıyor. Bu rakamlar milletimize güzel hizmet verdiğimizi de ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, en yoğun yolcu trafiğinin dış hatlarda gerçekleştiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"2023'ün 7 ayında iç hatta 51 milyon 820 bin 717, dış hatta 66 milyon 724 bin 160, toplam 118 milyon 544 bin 877 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit geçişlerle toplam sayı 118 milyon 670 bin 100 oldu. Uçak trafiğinde ise iç hatlarda 500 bin 886, dış hatlarda 447 bin 926 ve 267 bin 935 üst geçişlerle 1 milyon 216 bin 747 uçak trafiği gerçekleşmiştir."

Temmuz'da uçak ve yolcu trafiği hareketliliği

Uraloğlu, bu yılın temmuz ayında iç hatlarda 85 bin 184, dış hatlarda 95 bin 126, üst geçiş trafiğinde 46 bin 107 uçağın iniş-kalkış yaptığını, uçak trafiğinin 226 bin 417'ye ulaştığını kaydetti.

Söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 10,4 dış hat uçak trafiğinde yüzde 10,5 ve toplam uçak trafiğinde yüzde 12,9 artış yaşandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Temmuz da iç hatta 9 milyon 288 bin 727, dış hatta 14 milyon 900 bin 432, toplamda 24 milyon 189 bin 159 yolcuya hizmet verildi. Yük trafiğinde ise iç hatlarda 95 bin 136 ton, dış hatlarda 343 bin 618 ton, toplamda 438 bin 754 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

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