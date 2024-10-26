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Ekonomi

ULAK Haberleşme, 4,5G ve 5G teknolojileriyle SAHA EXPO'da boy gösterdi

ULAK Haberleşme, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda, 4,5G ve 5G teknolojileri başta olmak üzere, geniş ürün yelpazesini ziyaretçilerle buluşturdu, yeni işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
ULAK Haberleşme, 4,5G ve 5G teknolojileriyle SAHA EXPO'da boy gösterdi

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO'da ULAK Haberleşme, sektörün önde gelen aktörleri, iş dünyası temsilcileri ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

Fuarda yerli ve milli teknolojilerdeki ileri düzey çözümlerini sergileyen ULAK Haberleşme, özellikle kritik iletişim altyapılarına dair sunduğu güvenilir sistemleri tanıttı.

ULAK Haberleşmenin, 4,5G ve 5G teknolojileri başta olmak üzere, geniş ürün yelpazesiyle sunduğu çözümler, etkinliği ziyaret eden kamu ve özel sektör temsilcileri, askeri yetkililer, akademisyenler ve teknoloji profesyonelleri tarafından ilgiyle incelendi. Söz konusu ilgi sayesinde birçok yeni iş bağlantısına imza atıldı, stratejik ortaklıklar geliştirme yönünde önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

SAHA EXPO, ULAK Haberleşme için yalnızca ürün tanıtımı değil, aynı zamanda stratejik işbirliklerinin hayata geçirildiği bir platform oldu.

ASPİLSAN ile bilgi teknolojisi ürün ve hizmetlerinin sağlanması konusunda işbirliği anlaşması imzalanırken, RF/analog teknoloji geliştirme ve sistem çözümlerinde ortak çalışmalar yürütmek üzere ASARTECH ile de önemli bir işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Bu anlaşmaların, savunma sanayisi ve iletişim teknolojileri alanında yerlilik oranını artırma ve sektöre yenilikçi çözümler sunma hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

Standında gerçekleştirdiği görüşmelerle aynı zamanda sektörün önde gelen isimleri ve karar alıcılarla bire bir etkileşimde bulunarak yerli teknolojilerin potansiyelini anlatan ULAK Haberleşme, SAHA EXPO'da, ileri teknolojileriyle Türk savunma sanayisinin gücüne katkı sundu, yerli ve milli teknolojilerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve bunların yaygınlaşması adına önemli adımlar attı.

Öte yandan ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü de SAHA EXPO ev sahipliğinde gerçekleştirilen, "Çift Kullanımlı Teknolojilerin Geleceği ve Savunma Sanayi Uygulamaları" panelinde moderatörlük yaptı.

Oturumda sektördeki sinerjinin nasıl artırılabileceği üzerine değerli fikirler edindiklerini belirten Kömürcü, "Bu bağlamda birlikte atacağımız adımların, geleceğin teknolojik ve ekonomik yapısını şekillendirmede kritik rol oynayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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