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Ekonomi

Ücretli yollardan ödemesiz geçiş cezalarına düzenleme

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı kara yolları için belirlenen ücretleri ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerinden tahsil edilen idari para cezalarında düzenlemeye gidildi.

Arife Yıldız Ünal   | 21.07.2022
Ücretli yollardan ödemesiz geçiş cezalarına düzenleme Fotoğraf: Uğur Ulu/AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet Memurları Kanununda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 Temmuz'da yürürlüğe girdiği, kanunla otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapılmadan gerçekleşen geçişler için düzenleme yer aldığı hatırlatıldı.

Tebliğe göre, ödemesiz geçiş tarihini izleyen ilk 15 günlük sürede sadece geçiş ücreti alınacak, 15 ile 45 gün arasında geçiş ücreti ve bu ücretin 1 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek. 45 günden sonra ise geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak.

Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak.

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